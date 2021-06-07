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Galatasaray genel kurulunda renk seçimi yapıldı

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Galatasaray genel kurulunda renk seçimi yapıldı
Galatasaray Kulübünün 19 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulu öncesi, başkan adaylarının kullanacağı oy pusulalarının renk seçimi yapıldı.
Türk Telekom Stadı'nda divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ın yaptığı bilgilendirmenin ardından başkan adayları Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan arasında renk seçimine gidildi.
Yapılan kura çekimine göre, Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı ve Yiğit Şardan gri renkli oy pusulası ile genel kurulda yarışacak.
 
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