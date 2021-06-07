banner583
Vural Türkmen anısına yarıştılar
Vural Türkmen anısına yarıştılar
4 0
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
34 0
 
Motodrag yarışı keyif verdi
Motodrag yarışı keyif verdi
21 0
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
929 0
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
61 0
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
20 0
Hiçbir mağazada böyle bir rezalet olamaz
Hiçbir mağazada böyle bir rezalet olamaz
2.4B 0
banner661
banner570

CONCACAF Uluslar Ligi'nde şampiyon ABD

banner476

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından ilk kez düzenlenen Uluslar Ligi'nde ABD şampiyon oldu

banner666
CONCACAF Uluslar Ligi'nde şampiyon ABD
ABD, Colorado eyaletinin başkenti Denver’da oynanan final maçında Meksika'yı ağırladı.
Normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı uzatmalarda 3-2 kazanan ABD, şampiyonluğa ulaştı.
Ev sahibi takıma kupayı getiren golleri 27. dakikada GiovanniReyna, 82. dakikada WestonMcKennie ve 114. dakikada penaltından ChristianPulisic attı.
Meksika'nın gollerini ise 1. dakikada JesusCorona ve 79. dakikada Diego Lainez kaydetti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.