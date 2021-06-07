CONCACAF Uluslar Ligi'nde şampiyon ABD

ABD, Colorado eyaletinin başkenti Denver’da oynanan final maçında Meksika'yı ağırladı.
Normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı uzatmalarda 3-2 kazanan ABD, şampiyonluğa ulaştı.
Ev sahibi takıma kupayı getiren golleri 27. dakikada GiovanniReyna, 82. dakikada WestonMcKennie ve 114. dakikada penaltından ChristianPulisic attı.
Meksika'nın gollerini ise 1. dakikada JesusCorona ve 79. dakikada Diego Lainez kaydetti.
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