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Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Suudi Arabistan'da Atatürk krizi

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Suudi yetkililer, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Mustafa Kemal Atatürk tişörtleri ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel etkinliklere izin vermedi

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Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Suudi Arabistan'da Atatürk krizi
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam 20.45'te başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali öncesinde Atatürk ve 100. yıl kutlama krizi çıktı.

Suudi yetkililer bu müsabakanın bir spor organizasyonu olduğuğunu belirterek, siyasi hiçbir paylaşıma izin vermeyeceklerini ifade etti. Aylar öncesinde anlaşmaları imzalayan Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yıl kutlamaları ve Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili yapılacak etkinliklerin onayını almadan, organizasyonu son dakikaya bırakmasıyla da kriz büyüdü.
 

TİŞÖRT VE PANKARTLA ÇIKMAYA İZİN YOK!

İki takımımızın da Atatürk ve şehitlerimizle ilgili tişört ve pankartla sahaya çıkma talepleri reddedildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl logosu bile ev sahibi ülkeden veto yedi.

Bunun üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe cephesi bu duruma büyük tepki gösterdi. Riyad'a getirilen sanatçı Norm Ender'in 100. yıl marşına da onay vermeyen Suudi Arabistan, sadece İstiklal Marşı'nın okunmasını istedi.

TFF KRİZİ DOĞRULADI

Federasyon'dan çıkan haberlerin ardından yapılan açıklamada, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır" denilerek kriz doğrulanmış oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa finali öncesi durum değerlendirmesi için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bulunduğu otele gitti. Ali Koç görüşme öncesi "Neler olacağını bilmiyoruz, çağırdılar biz de geldik" dedi.

TFF'DEN ORGANİZASYON İÇİN 700 BİN DOLAR

Organizasyon bütçesi olarak 700 bin dolar ayıran TFF, sadece özel uçak kiralamasına 200 bin dolar ödedi. 30'u gazeteci 200'ü aşkın davetli Riyad'a gitti. Yapılan devasa harcamalara rağmen, kutlamalara izin verilmeyince, büyük bir fiyasko patlak verdi.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu maç sırasında protokolde oturmama kararı aldı.

'MAÇA ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI

Yaşanan bu durumun ardından sosyal medyada Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları olmak üzere taraflı tarafsız yüzbinlerce kişi, Atatürk ve İstiklal Marşı'na izin verilmemesi nedeniyle takımlardan Suudi Arabistan'da maça çıkmamasını istedi.

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