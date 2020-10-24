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Galatasaray, Erzurum’da nefes aldı

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Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, 3 haftalık aradan sonra galip geldi.

Galatasaray, Erzurum’da nefes aldı

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda mücadelede konuk Galatasaray, Emre Kılınç'ın 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 43. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 45. dakikada topun başına geçen Novikovas top ağlara gönderdi: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Galatasaray, 64. dakikada Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile müsabakada bir kez daha öne geçti: 1-2
Sarı-kırmızılı ekipte 73. dakikada Falcao, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
 

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Etiketler; #Galatasaray #Erzurum #VAR incelemesi
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