Galatasaray, Erzurum’da nefes aldı

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, 3 haftalık aradan sonra galip geldi.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda mücadelede konuk Galatasaray, Emre Kılınç'ın 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 43. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 45. dakikada topun başına geçen Novikovas top ağlara gönderdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Galatasaray, 64. dakikada Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile müsabakada bir kez daha öne geçti: 1-2

Sarı-kırmızılı ekipte 73. dakikada Falcao, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

