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Galatasaray, Emre Akbaba’yla 3 puana uzandı

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Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Emre Akbaba'nın 87. dakikada attığı golle sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, zirve takibini sürdürdü

Galatasaray, Emre Akbaba’yla 3 puana uzandı
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Mücadelenin sonlarına doğru rakibi karşısıda baskısını artıran ev sahibi Galatasaray, Emre Akbaba'nın 87. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Kalan sürede başka gol olmadı ve sarı-kırmızlı ekip, 3 puanı hanesine yazdı.
4 maçlık aradan sonra Türk Telekom Stadı'nda galibiyet sevinci yaşayan son Galatasaray, puanını 72'ye yükseltti ve zirve takibine devam etti. İttifak Holding Konyaspor ise 42 puanda kaldı.
Bu arada Galatasaray’da Emre Akbaba Konyaspor maçında attığı golle bu sezon 4. gol sevincini yaşadı.
 
 
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