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Galatasaray'da Torrent sesleri

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Galatasaray'da Torrent sesleri
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Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'da yeni teknik direktör arayışları başladı. Sarı-kırmızılılarda ilk tercih İspanyol teknik direktör DomenecTorrent. Tecrübeli çalıştırıcının Galatasaray ile anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.
59 yaşındaki teknik adamın İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.
DomenecTorrent Galatasaray'da ekibiyle birlikte görev yapacak.
İspanyol çalıştırıcı; Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de PepGuardiola'nın yanında yardımcı antrenörlük görevlerini yürütmüştü.
Son olarak Flamengo'da teknik direktörlük yapan Torrent, Kasım 2020'de görevinden ayrılmıştı. Torrent, Flamengo'da 26 maçlık periyotta 1.92 puan ortalaması yakalamıştı.
 
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