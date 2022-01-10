Tymoteusz Puchacz Trabzonspor'da

Trabzonspor, 22 yaşındaki Polonyalı sol bek TymoteuszPuchacz'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Union Berlin'den TymoteuszPuchacz'ın sezon sonuna kadar kiralandığını borsaya bildirdi. Oyuncunun kulübüne 200 bin euro, Puchacz'a ise 400 bin euro ödeneceği bildirildi.

Bordo-mavililerin KAP bildirimi şöyle:

"Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in profesyonel futbolcusu TymoteuszPuchacz'ın Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."



