Galatasaray'da kadro istikrarı dikkat çekiyor

Milli maç arasına 16 puanla giren ve zirveyi Adana Demirspor ile paylaşan Galatasaray'da kadrodaki istikrar dikkat çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk, 7 haftalık süreçte 7 futbolcusundan vazgeçmedi

Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'un ilk 7 haftadaki oyuncu seçimleri dikkat çekti. 48 yaşındaki teknik adam, 7 futbolcusuna tüm maçlarda 11'de şans verdi.

Fernando Muslera, sezon başından bu yana her müsabakada görev yaptı. 7 karşılaşmada 5 gol yiyen tecrübeli file bekçisi, 3 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Victor Nelsson geçen sezon olduğu gibi bu sene de savunmanın vazgeçilmezi oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Muslera gibi tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı.

Savunmanın sağında takımın en etkili isimlerinden biri olan Sacha Boey ve sol bek Patrick van Aanholt da maç kaçırmadı.

Yeni transferlerden Sergio Oliveira ise 7 lig maçında 560 dakika forma giydi. 4 kez direğe takılan Portekizli oyuncu, bu şanssızlığını Arabam.com Konyaspor mücadelesinde kırdı.

Geçen sezonun dikkat çeken isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, 7 haftada 2 kez gol sevinci yaşadı. Adana Demirspor'da yıldızını parlatan Yunus Akgün ise 7 maçta 605 dakika şans buldu ve 1 gol pası verdi.

