banner875
banner815
Driftte heyecan yeniden başlıyor
Driftte heyecan yeniden başlıyor
7 0
Gol düellosunun kazananı MTG
Gol düellosunun kazananı MTG
39 0
 
Bakan Oğuz, Mesarya'da tütün hasadını inceledi
Bakan Oğuz, Mesarya'da tütün hasadını inceledi
8 0
Sonbahar ekinoksu nedir?
Sonbahar ekinoksu nedir?
9 0
Girne Caddesi yarış pisti gibi
Girne Caddesi yarış pisti gibi
28 0
Kaliteli ve huzurlu tatilin adresi: The Arkın İskele Hotel
Kaliteli ve huzurlu tatilin adresi: The Arkın İskele Hotel
40 0
Klasikler slalom finali için piste çıktı
Klasikler slalom finali için piste çıktı
13 0
banner878

Galatasaray'da kadro istikrarı dikkat çekiyor

banner476

Milli maç arasına 16 puanla giren ve zirveyi Adana Demirspor ile paylaşan Galatasaray'da kadrodaki istikrar dikkat çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk, 7 haftalık süreçte 7 futbolcusundan vazgeçmedi

banner825
Galatasaray'da kadro istikrarı dikkat çekiyor
Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'un ilk 7 haftadaki oyuncu seçimleri dikkat çekti. 48 yaşındaki teknik adam, 7 futbolcusuna tüm maçlarda 11'de şans verdi.
Fernando Muslera, sezon başından bu yana her müsabakada görev yaptı. 7 karşılaşmada 5 gol yiyen tecrübeli file bekçisi, 3 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Victor Nelsson geçen sezon olduğu gibi bu sene de savunmanın vazgeçilmezi oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Muslera gibi tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı.
Savunmanın sağında takımın en etkili isimlerinden biri olan Sacha Boey ve sol bek Patrick van Aanholt da maç kaçırmadı.
Yeni transferlerden Sergio Oliveira ise 7 lig maçında 560 dakika forma giydi. 4 kez direğe takılan Portekizli oyuncu, bu şanssızlığını Arabam.com Konyaspor mücadelesinde kırdı.
Geçen sezonun dikkat çeken isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, 7 haftada 2 kez gol sevinci yaşadı. Adana Demirspor'da yıldızını parlatan Yunus Akgün ise 7 maçta 605 dakika şans buldu ve 1 gol pası verdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.