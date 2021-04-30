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Galatasaray'da kadro değişiyor

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Zirve takibini sürdüren Galatasaray, pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Teknik direktör Fatih Terim, son maçlara göre kadroda bazı değişiklikler yapmayı düşünüyor

Galatasaray'da kadro değişiyor

Galatasaray Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Teknik direktör Fatih Terim, bu mücadeleye son 2 maçtan farklı bir kadroyla çıkmayı planlıyor.
Deneyimli çalıştırıcı, tek forvetli sisteme geçecek ve ileri uçta Mustafa Muhammed'e görev verecek. Göztepe ve Fraport-TAV Antalyaspor karşılaşmalarında etkili olan Halil Dervişoğlu ise yedek kulübesine çekilecek.
Teknik heyet, genç futbolcunun yerine Emre Akbaba’yı hazırlıyor. Emre Akbaba’nın Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarındaki başarılı oyunu Fatih Terim’i memnun etti.
Galatasaray’daki bir diğer değişiklik ön libero pozisyonunda yaşanacak. Savunmanın önünde EteboKaro’nun yerine Taylan Antalyalı forma giyecek.
67 yaşındaki teknik adam, sağ bekte de değişiklik yapmayı düşünüyor. İttifak Holding Konyaspor maçında ikinci yarıda oyundan alınan Şener’in yerine, sakatlıktan dönen De AndreYedlin veya Linnes'ın oynaması bekleniyor.
Linnes’in formaya daha yakın olduğu belirtilirken, Yedlin’in durumu son antrenmanın ardından netlik kazanacak.
 

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Etiketler; #Galatasaray #Fatih Terim
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