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Süper Lig’de 39. Hafta maçlarının hakemleri açıklandı

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Süper Lig’de 39. Hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
 
BUGÜN
20.30 Beşiktaş-AtakaşHatayspor: Ali Palabıyık
2 Mayıs Pazar:
16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray: Halis Özkahya
3 Mayıs Pazartesi:
16.00 MedipolBaşakşehir-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
20.30 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
20.30 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu
 
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