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Galatasaray'da DavinsonSanchez takımla çalıştı

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Galatasaray'da DavinsonSanchez takımla çalıştı
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Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Ocak Perşembe günü Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılarda DavinsonSanchez, idmanın tamamında takımla çalıştı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MondihomeKayserispor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, kupadaki Ümraniyespor mücadelesi öncesinde ilk antrenmanını ara vermeden yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Kayserispor mücadelesinde oynayan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Diğer futbolcular ise dinamik ısınmayla başladıkları antrenmanda topa sahip olma çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Bir önceki antrenmanın bir bölümüne katılan Kolombiyalı savunma oyuncusu DavinsonSanchez, idmanın tamamında takımla çalıştı.
 
 
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