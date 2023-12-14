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Galatasaray'da Angelino belirsizliği

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Galatasaray'da, Angelino'nun takımdaki geleceği merak konusu. Yönetim, İspanyol oyuncuyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecek

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Galatasaray'da Angelino belirsizliği
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Galatasaray'da, Angelino belirsizliği yaşanıyor. Son dönemde sol bek sıkıntısı yaşayan sarı kırmızılılar, geçtiğimiz yaz 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmıştı.
İspanyol futbolcu, Leipzig kulübünden satın alma opsiyonuyla kiralandı. Angelino'nun, kiralık sözleşmesinde şarta bağlı bir opsiyon bulunuyor.
26 yaşındaki futbolcu, şu ana dek 19 kez sahada yer aldı. İspanyol futbolcu, sarı kırmızılı ekipte bir maçta daha forma giyerse sözleşmedeki opsiyon devreye girecek.
Anlaşmaya göre Angelino, Galatasaray'da toplamda 20 resmi karşılaşmada sahaya çıkarsa bonservisi alınacak.
Sarı kırmızılıların, bu durumda Alman ekibi Leipzig'e 6 milyon euro ödeme yapması gerekecek.
Galatasaray yönetimi ve teknik heyet ise Angelino'nun gösterdiği performanstan memnun değil. İspanyol futbolcu, şu ana dek 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Sarı kırmızılılar, sözleşme şartlarını düzenlemek için Leipzig kulübü yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor.
Alman ekibinden olumlu yanıt gelmezse, Angelino sezon sonuna dek Galatasaray forması giymeyebilir.
 
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