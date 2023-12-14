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Darts Birinci Lig’de Fota liderliğini sürdürdü

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Ligin namağlup lideri Fota Darts Derneği bu haftayı da kayıpsız geçerek şampiyonluktaki iddialı rakiplerinden biri olan KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin puan kaybı yaşadığı haftayı iyi değerlendirdi

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Darts Birinci Lig’de Fota liderliğini sürdürdü
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen Darts Birinci Lig maçları tüm heyecanı ile devam ediyor.
Ligin namağlup lideri Fota Darts Derneği bu haftayı da kayıpsız geçerek şampiyonluktaki iddialı rakiplerinden biri olan KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin puan kaybı yaşadığı haftayı iyi değerlendirdi. Fota Darts Derneği rakiplerinin kaybettiği haftada kazanarak liderliğini sürdürdü.
 
BU HAFTAKİ SONUÇLAR
Dağyolu Spor Kulübü   - Fota Darts Derneği    4 - 12
VadiliDarts Derneği - KKTC Fenerbahçeliler D.          9 - 7 
Girne Av/At. Kulübü    - Taşkınköy Spor Kulubü 11 - 5     
Alsancak Spor Kulübü - Gazi MağusaDarts Birliği 5 - 11
Düzova Spor Kulübü - Ozanköy Spor Kulubü 6 - 10          
Deniz Plaza - MesaryaDarts Birliği 6 - 10                   
Mağusa Kültür Derneği - BAY                          
 
2023-2024  1. LİG PUAN DURUMU
                                               TAKIM  O            G            B             M           A             Y             AV          P
1             FOTA DARTS DERNEĞİ  4             4             0             0             49           15           34           12
2             VADİLİ DARTS DERNEĞİ               4             3             0             1             43           21           22           9
3             GAZİ MAĞUSA DARTS BİRLİĞİ  3             3             0             0             34           14           20           9
4             GİRNE AV/AT. KULÜBÜ                3             3             0             0             34           14           20           9
5             K.K.T.C FENERBAHÇELİLER D.     4             3             0             1             41           23           18           9
6             ALSANCAK SPOR KULÜBÜ          4             2             0             2             32           32           0             6
7             MESARYA DARTS BİRLİĞİ             4             2             0             2             28           36           -8            6
8             OZANKÖY SPOR KULUBÜ            3             1             0             2             21           27           -6            3
9             TAŞKINKÖY SPOR KULUBÜ         4             1             0             3             26           38           -12         3
10           DAĞYOLU SPOR KULÜBÜ            4             1             0             3             24           40           -16         3
11           MAĞUSA KÜLTÜR DERNEĞİ       3             1             0             2             16           32           -16         3
12           DÜZOVA SPOR KULÜBÜ              4             0             0             4             23           41           -18         0
13           DENİZ PLAZA     4             0             0             4             13           51           -38         0
 
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