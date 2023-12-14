Darts Birinci Lig’de Fota liderliğini sürdürdü

Ligin namağlup lideri Fota Darts Derneği bu haftayı da kayıpsız geçerek şampiyonluktaki iddialı rakiplerinden biri olan KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin puan kaybı yaşadığı haftayı iyi değerlendirdi



Ligin namağlup lideri Fota Darts Derneği bu haftayı da kayıpsız geçerek şampiyonluktaki iddialı rakiplerinden biri olan KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin puan kaybı yaşadığı haftayı iyi değerlendirdi. Fota Darts Derneği rakiplerinin kaybettiği haftada kazanarak liderliğini sürdürdü.



BU HAFTAKİ SONUÇLAR

Dağyolu Spor Kulübü - Fota Darts Derneği 4 - 12

VadiliDarts Derneği - KKTC Fenerbahçeliler D. 9 - 7

Girne Av/At. Kulübü - Taşkınköy Spor Kulubü 11 - 5

Alsancak Spor Kulübü - Gazi MağusaDarts Birliği 5 - 11

Düzova Spor Kulübü - Ozanköy Spor Kulubü 6 - 10

Deniz Plaza - MesaryaDarts Birliği 6 - 10

Mağusa Kültür Derneği - BAY



2023-2024 1. LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1 FOTA DARTS DERNEĞİ 4 4 0 0 49 15 34 12

2 VADİLİ DARTS DERNEĞİ 4 3 0 1 43 21 22 9

3 GAZİ MAĞUSA DARTS BİRLİĞİ 3 3 0 0 34 14 20 9

4 GİRNE AV/AT. KULÜBÜ 3 3 0 0 34 14 20 9

5 K.K.T.C FENERBAHÇELİLER D. 4 3 0 1 41 23 18 9

6 ALSANCAK SPOR KULÜBÜ 4 2 0 2 32 32 0 6

7 MESARYA DARTS BİRLİĞİ 4 2 0 2 28 36 -8 6

8 OZANKÖY SPOR KULUBÜ 3 1 0 2 21 27 -6 3

9 TAŞKINKÖY SPOR KULUBÜ 4 1 0 3 26 38 -12 3

10 DAĞYOLU SPOR KULÜBÜ 4 1 0 3 24 40 -16 3

11 MAĞUSA KÜLTÜR DERNEĞİ 3 1 0 2 16 32 -16 3

12 DÜZOVA SPOR KULÜBÜ 4 0 0 4 23 41 -18 0

13 DENİZ PLAZA 4 0 0 4 13 51 -38 0

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen Darts Birinci Lig maçları tüm heyecanı ile devam ediyor.Ligin namağlup lideri Fota Darts Derneği bu haftayı da kayıpsız geçerek şampiyonluktaki iddialı rakiplerinden biri olan KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin puan kaybı yaşadığı haftayı iyi değerlendirdi. Fota Darts Derneği rakiplerinin kaybettiği haftada kazanarak liderliğini sürdürdü.Dağyolu Spor Kulübü - Fota Darts Derneği 4 - 12VadiliDarts Derneği - KKTC Fenerbahçeliler D. 9 - 7Girne Av/At. Kulübü - Taşkınköy Spor Kulubü 11 - 5Alsancak Spor Kulübü - Gazi MağusaDarts Birliği 5 - 11Düzova Spor Kulübü - Ozanköy Spor Kulubü 6 - 10Deniz Plaza - MesaryaDarts Birliği 6 - 10Mağusa Kültür Derneği - BAY2023-2024 1. LİG PUAN DURUMUTAKIM O G B M A Y AV P1 FOTA DARTS DERNEĞİ 4 4 0 0 49 15 34 122 VADİLİ DARTS DERNEĞİ 4 3 0 1 43 21 22 93 GAZİ MAĞUSA DARTS BİRLİĞİ 3 3 0 0 34 14 20 94 GİRNE AV/AT. KULÜBÜ 3 3 0 0 34 14 20 95 K.K.T.C FENERBAHÇELİLER D. 4 3 0 1 41 23 18 96 ALSANCAK SPOR KULÜBÜ 4 2 0 2 32 32 0 67 MESARYA DARTS BİRLİĞİ 4 2 0 2 28 36 -8 68 OZANKÖY SPOR KULUBÜ 3 1 0 2 21 27 -6 39 TAŞKINKÖY SPOR KULUBÜ 4 1 0 3 26 38 -12 310 DAĞYOLU SPOR KULÜBÜ 4 1 0 3 24 40 -16 311 MAĞUSA KÜLTÜR DERNEĞİ 3 1 0 2 16 32 -16 312 DÜZOVA SPOR KULÜBÜ 4 0 0 4 23 41 -18 013 DENİZ PLAZA 4 0 0 4 13 51 -38 0