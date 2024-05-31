Ankaragücü'nde Belözoğlu dönemi bitti

MKE Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

