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Ankaragücü'nde Belözoğlu dönemi bitti

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Ankaragücü'nde Belözoğlu dönemi bitti
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MKE Ankaragücü, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
 
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