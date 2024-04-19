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Galatasaray'da 5 futbolcunun sözleşmesi yenilendi

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Galatasaray Kulübü, futbolcuları Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile sözleşme uzattı. İmza törenine Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da katıldı

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Galatasaray'da 5 futbolcunun sözleşmesi yenilendi
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Galatasaray Kulübü, 5 futbolcusu ile sözleşme uzattı.
RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile sözleşmeleri uzatılan kaptan Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan katıldı.
Özbek: "Tüm kupaları bize getirmelerini istiyorum"
Dursun Özbek, yaptığı açıklamada, Galatasaray'a katkıları ve çabaları için 5 futbolcuya da teşekkür ederek, "Bu imza töreninde kardeşlerimin yanında olmayı özellikle istedim. Yeni başarılara doğru ilerliyoruz. Tüm taraftarların bu takımla gurur duyduğuna inanıyorum. Tüm kupaları bize getirmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.
 
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