Almanya’da Nagelsmann'ın sözleşmesi uzatıldı

Almanya Milli Futbol Takımı, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın sözleşmesini yeniledi

Almanya Milli Futbol Takımı, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın sözleşmesini yeniledi.

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Alman çalıştırıcının 31 Temmuz 2024'e kadar olan sözleşmesinin 2026'ya dek uzatıldığı belirtildi.

Daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'i çalıştıran Nagelsmann, 2023'ün eylül ayında Almanya Milli Takımı'nın başına getirilmişti.



