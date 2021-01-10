Galatasaray'a Oğulcan şoku

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Oğulcan Çağlayan’ın transferi sonrası hem oyuncuya hem de kulübü Galatasaray'a ceza verdi.

UÇK'nın kararına göre Galatasaray, Çaykur Rizespor'a tazminat ödeyecek. Tazminatın miktarı, Çaykur Rizespor'un Oğulcan Çağlayan transferinde Kayseri Erciyesspor'a ödediği bonservis miktarı olan 1 milyon 200 bin euro olarak belirlendi. Ayrıca, Oğulcan Çağlayan'a da 6 resmi müsabakadan men cezası verildi.

2019-2020 sezonunun sonunda Çaykur Rizespor kulübü, Oğulcan Çağlayan'ın bir yıllık sözleşme opsiyonununun kullanıldığını açıklamıştı. Oğulcan Çağlayan, kontratını tek taraflı olarak feshetmiş, yaz döneminde ise Galatasaray'a transfer olmuştu.

