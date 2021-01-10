Hollanda'da kritik maçta kazanan yok

Hollanda Ligi'nin 15. haftasında Ajax 2-0 geriye düştüğü maçta PSV Eindhoven ile 2-2 berabere kaldı

Hollanda Eredivisie bu hafta kritik bir maça sahne oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Ajax, PSV Eindhoven'ı konuk etti.

JohanCruyff Arena'da oynan maç 2-2 sona erdi.

Ajac'ın golleri 40. dakikada Promes ve 65. dakikada Antony'den gelirken PSV'nin gollerini 2. ve 21. dakikalarda EranZahavi kaydetti.

Bu sonuçla Ajax 35, PSV ise 34 puana yükseldi.

