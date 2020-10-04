Galatasaray'a Kasımpaşa çelmesi

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Orkun Aktaş
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan Serbest, Hadadi, Tirpan, Aytaç Kara, Alan (Dk. 62 Varga), Yusuf Erdoğan (Dk. 87 Pavelka), Hajradinovic (Dk. 67 Sadiku), Hodzic (Dk. 67 Koita)
Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 74 Linnes), Taylan Antalyalı (Dk. 89 Donk), Etebo, Belhanda (Dk. 46 Emre Kılınç), Feghouli (Dk. 46 Babel), Arda Turan (Dk. 46 Falcao), Diagne
Gol: Dk. 45+2 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti.
Bu sezon ilk yenilgisini alan Galatasaray 7 puanda kaldı. Kasımpaşa ise puanını 6'ya yükseltti.
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