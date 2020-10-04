Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Ok, Ali Saygın Ögel
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Montero, Welinton (Dk. 76 Ljajic), Rıdvan Yılmaz, De Souza, Gökhan Töre (Dk. 76 Hasic), Atiba, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Mensah), Boyd (Dk. 64 Larin), Aboubakar (Dk. 64 Güven Yalçın)
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Angelo, Polomat (Dk. 83 Halil İbrahim Pehlivan), Motta, Furman (Dk. 67 Ayite), Sefa Yılmaz (Dk. 68 Mustafa Çeçenoğlu), Berat Özdemir, Candeias, Stancu (Dk. 77 Sio)
Gol: Dk. 8 Stancu (Gençlerbirliği)
Geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda farklı yenilen Beşiktaş, 4. haftada ise Vodafone Park'ta başkent ekibi Gençlerbirliği'ne 1-0 maplup oldu.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti ve bu sezonki ilk 3 puanı getiren golü 8. dakikada Satncu kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 4 puanda kalırkeb, Gençlerbirliği ise puanını 4'e yükseltti.
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