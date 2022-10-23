Galatasaray'a evinde soğuk duş

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2-0 önde götürdüğü maçta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar mücadelenin ilk yarısını 11. dakikada Mertens ve 22. dakikada Icardi'nin attığı golle 2-0 önde tamamladı.

Alanyaspor ikinci yarıya baskılı başlarken; Akdeniz ekibinde Balkovec 68. dakikada frikikten attığı golle farkı 1'e indirdi.

Akdeniz ekibi, Hassan'ın 90. dakikada attığı golle skorda 2-2'lik eşitliği sağladı.

Galatasaray'da Sacha Boey 31. dakikada, Abdülkerim Bardakcı da 90+4 dakikada direkt olarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



