Galatasaray'a evinde soğuk duş

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı.
Sarı-kırmızılılar mücadelenin ilk yarısını 11. dakikada Mertens ve 22. dakikada Icardi'nin attığı golle 2-0 önde tamamladı.
Alanyaspor ikinci yarıya baskılı başlarken; Akdeniz ekibinde Balkovec 68. dakikada frikikten attığı golle farkı 1'e indirdi.
Akdeniz ekibi, Hassan'ın 90. dakikada attığı golle skorda 2-2'lik eşitliği sağladı.
Galatasaray'da Sacha Boey 31. dakikada, Abdülkerim Bardakcı da 90+4 dakikada direkt olarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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