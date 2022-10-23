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Ne Adana Demir ne Konya

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor ile Arabam.com Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

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Ne Adana Demir ne Konya
Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmada, kazanan çıkmadı.
Konyaspor 22. dakikada Mame Diouf'un golüyle öne geçti. Adana Demirspor, bu gole 32. dakikada Babajide Akintola ile cevap verdi.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonuçla; Adana Demirspor puanını 22'ye, Konyaspor ise 19'a yükseltti.
 
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