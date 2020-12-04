Futbolun Şehirlerinde, Lefkoşa bölümü yayınlandı

Türkiye'de beIN SPORTS ekranlarında gösterilen Futbolun Şehirleri programının Lefkoşa bölümü yayınlandı.

beIN SPORTS 2 ekranlarında gösterilen programda Çetinkaya ve Yenicami kulüplerinin yanı sıra, Lefkoşa'nın tarihi yerleri ile yemek kültürü de izleyiciye sunuldu. Bunun yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yapılan röportaj da Lefkoşa bölümünde yer aldı.

Futbolumuzu tanıtmaya devam eden “Futbolun Şehirleri” programının Girne bölümü 24 Aralık 2020 Perşembe günü izleyiciyle buluşacak.

