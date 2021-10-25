Futbolun güzelliği akademiler

Futbol kulüplerimizin alt yapıya verdikleri önem son dönemde artarken, kurulan futbol akademileri, düzenledikleri turnuvalarla, futbolcu adaylarının maç yapmalarını sağlıyorlar.

Geçtiğimiz hafta sonu Alayköy Gençlik Spor Kulübü ile Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi anı turnuvaları düzenlediler. Alayköy Gençlik Spor Kulübü, merhum Kazım Rahvancıoğlu anısına, anı turnuvası organize etti. 5. Kazım Rahvancıoğlu Turnuvasına Alayköy Gençlik Spor Kulübü, Gönyeli Futbol Akademi, Hamitköy Futbol Akademisi ve Dikmen Gelişim takımları katıldı.Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ise Urcan Vangöl Akademi, İskele 1461 Trabzon Akademi, Alayköy Gençlik ve Spor Kulübü ile Miracle Değirmenlik İrfan Erbay Akademi takımlarının katılımıyla Erdoğan Gürhan Anı Turnuvasını organize etti.

