İncirli, Zaim ile yolları ayırdı

Oğuzhan DAĞTEKİN

Tarihinde ilk kez AKSA Birinci Ligde mücadele eden İncirli’de, altıncı hafta sonunda teknik heyette değişiklik oldu.

Derviş Hulusioğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, Mehmet Emin Zaim ile yolların ayrılması kararı alırken, başkan Derviş Hulusioğlu, Mehmet Emin Zaim’e kulübe hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, kariyerinde başarılar diledi.

6 hafta sonunda 10 puanla 7. sırada yer alan İncirli, 7. haftada Maraş deplasmanına U20 Takımı antrenörü Tahir Bulak yönetiminde çıkacak.



