Sahte dolarla kumar oynadılar

Lefkoşa’daki bir kumarhanede sahte 100 Doları kasaya vererek tedavüle süren iki kişi tutuklandı. Tutuklanan kişilerden birinin ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Lefkoşa Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir casinoda sahte dolarla kumar oynamaya kalkışan 47 yaşındaki İbrahim Karatоbак ve 44 yaşındaki Vehab Çelik suçüstü tutuklandı.

İki zanlı "Sahte Banknot Tasarrufu” ve “Sahte Parayı Tedavüle Sürme" suçlamalarıyla dün Lefkoşa Kaza Mahkemesinde çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Zanlılardan Karatоbак’ın ülkede kaçak yaşam sürdüğü öğrenildi.

Polis, zanlıların 24 Nisan 2024 tarihinde saat 19:15’de Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir casinoda, tasarruflarında bulundurdukları ve sahte olduğuna inanılan seri numarasız 100 Amerikan Dolarını kumar oynamak maksadı ile tedavüle sürdüklerini belirtti. Zanlıların aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyen polis, zanlıların bir gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

