Futbolda değişim olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 1 yıldan fazla süren 2019 – 2020 sezonunu Nicosia Group Kıbrıs Kupası final maçıyla tamamlarken, 2020 - 2021 sezonunun hazırlıklarına ara vermeden başladı. K-PET Süper Ligdeki yabancı futbolcu sayısı ve U21 Kuralında değişikliğe gidilmesi düşünülürken, 2020 – 2021 sezonunun da Ekim ayında başlatılması bekleniyor

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, pandemi süreci dolayısıyla 1 yıldan fazla süren 2019 – 2020 sezonunu Nicosia Group Kıbrıs Kupası final maçıyla tamamlarken, 2020 - 2021 sezonunun hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Özellikle K-PET Süper Ligdeki yabancı futbolcu sayısı ve U21 Kuralında değişikliğe gitmesi beklenen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetimi, bu konularda kulüplerin görüşlerini aldı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetiminin, kulüplerin çoğunluğunun ortak görüşü olarak yabancı futbolcu sayısını 1’e indirmesi bekleniyor.

K-PET Süper Ligde görev yapan teknik adamların karşı olduğu U21 Kuralının da K-PET Süper Ligde kaldırılması bekleniyor. Bu arada U21 Liginin ise U20 Ligi veya U19 Ligi olarak yeniden yapılandırılması gündeme geldi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetiminin, 2020 – 2021 sezonunu da Ekim ayının son haftasında başlatacağı tahmin ediliyor.

Salı günü yapılması planlanan yönetim kurulu toplantısında yeni sezona yönelik kararların açıklanması bekleniyor.

