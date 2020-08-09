Akçay’da Gaziveren resitali

Yer: Raif Denktaş Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna. Halil Erdem Canoğlu, Rüya Sakallı
Akçay: Serdar, Şenol, Öktem, Doğan, Umut, Ahmet,Ferit, Ali, Besim, Sezer, Porto
Gaziveren: Arkın, Salih, Osman, Gürbay, Murat Ecersoy, Mehmet,Aziz,Can, Mustafa, Beşir, M Sergey
Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Ligde haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan maçta Akçay,Gaziveren’i Akçay Raif Denktaş Stadında konuk etti.
İlk yarısı vasat geçen karşılaşmadaher iki takım gol atamadı ve karşılaşmanın ilk devresi 0-0 sona erdi. İkinci yarı karşılaşma hızlı başladı.Karşılıklı ataklar goller getirdi.
Dk 60. Rakip ceza alanı içinde Sergey’in düşürülmesi sonucu karşılaşmayı iyi takip eden Ferhat Tuna tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Sergey şık vuruşla topu ağlara yolladı. 0-1 Dk 70. Akçay’ın atağında cezaalanı içinde Selçuk ceza alanı içinde düşürüldü.Penaltıyı Ferit gole çevirdi. 1-1
Karşılaşmanın bu skorla biteceği beklenirken Gaziveren kontratağında, sağ kanatan Aziz’in güzel ortasına kale önünde yükselen Murat topu ağlara yolladı. 1-2
Kalan dakikalarda ev sahibi ekip tüm hatlarla beraberlik golü aramasınarağmen sonuç alamadı.Karşılaşmadan Gaziveren 2-1 galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı başarıyla yöneten Ferhat Tuna ve yardımcıları takdir topladılar.
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