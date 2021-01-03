Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Çaykur Rizespor'da 8. dakikada Skoda'nın attığı gole Gençlerbirliği'nden Soner Dikmen 64'de cevap verdi. Mücadele 1-1'lik skorla sonuçlandı

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. İlk yarıda soyunma odasına mavi yeşilli ekip Skoda'nın golü ile 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıda başkent temsilcisi, beraberlik için aradığı golü 64'de Soner Dikmen ile buldu. Mücadelede başka gol olmayınca Rize'de puanlar paylaşıldı.

Milan Skoda, son 5 lig maçında 4. golünü kaydetti.

Bu skor ile Çaykur Rizespor puanını 20'ye Gençlerbilirği ise puanını 16'ya çıkardı.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadeleyi, hakem Suat Arslanboğa yönetti.

Süper Lig'de bu sezon bu maç ile 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 16 puanla kapattı.

Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı 15 karşılaşmada sahadan 5 galibiyet 5 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı. Karadeniz ekibi 16. haftada 20 puana ulaştı.

Ligde son 6 maçında 11 puan toplayan teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki başkent ekibi, Rize deplasmanında 1 puan ile döndü.

Mücadelenin 8. dakikada Moroziuk kendi taşıdığı top ile ceza alanına girdi, savunma ayak koydu. Boşta kalan topu Skoda ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 1-0

64. dakikada ise Soner Dikmen topu ağlara göndererek beraberliği getiren golü attı.

Maçta başka gol olmayınca Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor deplasmanında 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.