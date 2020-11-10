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Futbolculardan federasyonda pankartlı eylem

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Futbolculardan federasyonda pankartlı eylem
Futbolcular Derneğinin, "Futbolumuzu geri verin." sloganıyla başlattığı eylemler Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu önünde de yapıldı.
İlk olarak Sağlık Bakanlığına giden futbolcular, sağlık kriterlerinin aşılması konusunda bakanlığın gerekli çalışmaları yapmamasından dolayı Sağlık Bakanlığına kara çelenk bırakmışlardı. Futbolcular daha sonra Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu önünde toplandılar. Burada toplanan yaklaşık 150 futbolcu, "İşçisin sen işçi kal", "Biz futbol kölesi değiliz." ve "Futbolumuzu geri verin." pankartlarını açtılar.
 
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