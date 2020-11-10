Futbolumuzu öldürdünüz

Bugüne kadar yapılan girişimlerden hiçbir sonuç alınamaması ve karar açıklanamaması bizlerin sabrını taşırmıştır. Sağlık Bakanlığını ve Futbol Federasyonunu şiddetle kınıyoruz. Futbolun oynanması için tek çare temaslı takip ise evet bu şekilde biran önce başlamak istiyoruz. Devletin futbola vereceği 8,5 milyon TL katkının gençlerimize ve işi olmayan arkadaşlarımıza harcanmasını istiyoruz.Futbolumuzu ve gençliğimizi öldürdünüz. Gurur duyun!

Futbolcular Derneği Yönetimi, Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu önünde gerçekleştirdiği eylemle ilgili olarak basın açıklaması yaptı:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuönünde yapılan basın açıklaması şöyle:

“Tüm futbolcu kardeşlerim,hocalarım ve bizlere sesimizi duyurmamız için destek olan tüm futbolseverlereteşekkür ederiz.

Öncelikle eylem gününün 10 Kasım olması, burda toplanmamızın önemini daha çok artırmaktadır. Çünkü Ulu Önder M.K.Atatürk`ün spora vermiş olduğu değerin karşılığını, bizler burdan spor yapmak için vermiş olduğumuz çabayı ona göstermek ve bizleri bir yerlerden izlerken gurur duymasını sağlamak içindir. Onu sevgi ve özlemle anıyoruz.

Bizler gerek paylaşımlarımızla,demeçlerimizle veya 2,5 hafta önce yapmış olduğumuz basın bildirimizde de tek amacımızın futbol oynamak olduğunu, bundan maddi ve manevi kayıpları olan birçok arkadaşımızın olduğunu dile getirdik. Hiçbir toplantımızda “Fedakarlık yapmayız.” veya “Herşeyi isteriz” gibi bencil konuşmalarda yapmadık. Aksine her platformda ve ilk pandemi döneminde olduğu gibi gerek maddi konularda gerekse iş hayatımızla ilgili sıkıntıları atlatarak futbolun oynanabilmesi için çaba gösterdik ve 45 derece sıcaklıkta, hafta içleri özel veya kamu iş yerlerimizden izin alarak,günü geldiğinde maaşlarımızdan feragat ederek liglerin tamamlanması için üzerimize düşen ne ise gerekeni yaptık.Bundan 7-8 ay önce bu fedakarlıkları yapmışken,şimdi birilerinin çıkıp yine bizden fedakarlık beklemesi çok iyimser bir yaklaşım değil diye düşünüyoruz.

Evet belki futbolcu – başkan karşılıklı oturduğunda birebir fedakarlıklar yapacaktır. Belki futbolcu özel sektördeki işini riske de atacaktır veya atmak istemeyecektir. Belli bir süreliğine futbola ara verecektir.

Futbolcu – antrenör indirim mi yapar,peşinatlar aylıklara mı bölünür bilinmez ama bırakalım buna kulüpler kendi takımlarında karar versinler. Bu konularla ilgili son olarak şunu belirtmek isteriz ki, son günlerde çıkan haberler ve yapılan açıklamalar da futbolun başlamamasının en büyük sebebinin maddi sıkıntılar olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Yaptığımız basın bildirisinden bugüne 2,5 haftalık uzun bir süre geçmesine rağmen halen hiçbir sonuç alınamaması ve karar açıklanamaması bizlerin sabrını taşırmıştır. Daha önce belirttiğimiz gibi eğer futbolun oynanması için tek çare temaslı takip ile tesislerde kalmak ise evet bu şekilde biran önce başlamak istiyoruz. Diğer türlü de zaten futbolcu kendi işine gidemeyecektir. Çünkü 2 gün önce aynı soyunma odasında tokalaştığı veya sarılarak gol sevinci yaşadığı arkadaşının pozitif çıkması durumunda hiçbir iş yeri sahibi veya iş arkadaşı iş yerine gitmesini,onunla aynı havayı solumayı istemez. Ayrıyetten hangi temaslı ve riskli futbolcu eve giderek karısını,çocuğunu, annesini,babasını riske atmak ister ki?

Bizim tek çabamız futbol oynamaktır. Eğer futbol oynanmayacaksa, birileri çıksın ve desin ki önümüzdeki Yaz dönemine kadar futbol oynanmayacaktır. Bizlerde boşu boşuna beklenti içinde olmayalım, bizleri daha fazla oyalamaya devam etmesinler.

Bu arada futbol oynanmayacaksa, devletin futbolavereceği 8,5 milyon TL katkının okuluna yazılamayan gençlerimize ve hiçbir işi olmayan arkadaşlarımıza harcanmasınıistiyoruz.

Burdan birkez daha hiçbir açıklama yapmayan Sağlık Bakanlığını ve kulüplerden yetki almasına rağmen sonuca varamayan ve tüm etken olarak başkan,futbolcu ve antrenörü gösteren Futbol Federasyonunu şiddetle kınıyoruz. Futbolumuzu ve gençliğimizi öldürdünüz. Gurur duyun!”

