Futbolculardan birlik mesajı

Necati KÜLAHLILAR

Futbolcular Derneğinin olağan üstü genel kurulu Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Genel Merkezinde yapıldı.

İki başkan adayı Berkem Korbay ile Fırat Ersalan’ın başkanlık için yarıştıkları genel kurul sonunda, Berkem Korbay 42 oy alarak, 26 oy alan Fırat Ersalan’ı geride bırakıp derneğin yeni başkanı oldu.

Futbolcular Derneği başkanı seçildikten Berkem’i ilk tebrik eden ise Fırat oldu. Genel kurul öncesinde de birlik – beraberlik mesajları veren ikili, genel kurul sonrasında da aynı davranışı sergileyip, beraber hareket edeceklerinin mesajını verdiler.

