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Başkent, Futbolun Şehirlerinde

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Başkent, Futbolun Şehirlerinde
Türkiye'de beIN SPORTS ekranlarında gösterilen Futbolun Şehirleri programının Lefkoşa bölümü 3 Aralık Perşembe günü Kıbrıs saati ile 18.00'de yayınlanıyor.
beIN SPORTS 2 ekranlarında gösterilecek programda Çetinkaya ve Yenicami kulüplerinin yanı sıra, Lefkoşa'nın tarihi yerleri ile yemek kültürü de izleyiciye sunulacak.
Bunun yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yapılan röportaj da Lefkoşa bölümünde yer alacak.  Futbolun Şehirleri Girne bölümü ise 24 Aralık 2020 Perşembe günü izleyiciyle buluşacak.
 
 
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