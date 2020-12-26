Futbolcular Derneği üyelerine avantajlı sponsorluklar

Futbolcular Derneği, üyelerine yönelik avantajlar sağlamak için işletmelerle yapılan sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini daha eklerken, Physio Point Fizik Tedavi Merkezi ile sponsorluk anlaşması yaptı

Futbolcular Derneğinde Berkem Korbay başkanlığındakiyönetim kurulu, üyelerine yönelik avantajlar sağlamak için işletmelerle yapılan sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi.

Futbolcular Derneğinden, bir futbolcu olan İbrahim Öksüzoğlu’nun sahibi olduğu Physio Point Fizik Tedavi Merkezi ile yapılan sponsorluk anlaşmayla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Üyelerimize her bölgede avantajlar sağlamak için yapılan sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini daha eklemiş bulunmaktayız.

Derneğimizin üyesi ayrıca Physio Point Fizik Tedavi merkezi sahibi İbrahim Öksüzoğluları, ile 31 Aralık 2021 tarihine kadar sürecek olan 1 yıllık süreçte üyelerimiz için fizik tedavi seanslarında %25 oranında indirim yaparak derneğimize tam destek olacağını belirtmiştir.

Ayrıca yine üyelerimizin eşleri için Lazer, Epilasyon, Kalıcı Tırnak ve Pilates gibi hizmetlerinden de aynı oranda indirim kullanabileceklerini belirtmiştir.

Bu avantajlardan yararlanmak için tek yapmanız gereken 50 TL karşılığında derneğimize üye olmanızdır. Kendisine derneğimize destekleri için üyelerimiz adına teşekkürü bir borç biliriz.”

