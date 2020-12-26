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Sivri’nin golü puanı getirdi

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Sivri’nin golü puanı getirdi
TFF İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ankara Demirspor’da forma giyen temsilcimiz Ahmet Sivri, takımının Kahramanmaraşspor ile deplasmanda oynadığı maçta ilk 11’de sahaya çıktı.
Kahramanmaraşspor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen Turan ve Ahmet Sivri’nin golleriyle öne geçen Ankara Demirspor, rakibinin beraberlik golüne engel olamayarak beraberliğe razı oldu.
 
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