Sivri’nin golü puanı getirdi

TFF İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ankara Demirspor’da forma giyen temsilcimiz Ahmet Sivri, takımının Kahramanmaraşspor ile deplasmanda oynadığı maçta ilk 11’de sahaya çıktı.

Kahramanmaraşspor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen Turan ve Ahmet Sivri’nin golleriyle öne geçen Ankara Demirspor, rakibinin beraberlik golüne engel olamayarak beraberliğe razı oldu.

