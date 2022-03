Futbolcular Derneği, Cumhurbaşkanı Tatar'la görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Futbolcular Derneği heyeti ile sporcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, dernek başkanı Berkem Korbay, başkan yardımcısı Ahmet Coşkun ve sporcular ile yaptığı görüşmede, kendisinin de bir dönem futbol oynadığını, kulüp başkanlığı yaptığını, farklı makamlarda bulunduğu dönemlerde de futbola hizmet verdiğini, kulüplerin ekonomik ve altyapı çalışmalarına katkı koyduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülke insanının futbolu çok sevdiğini, gençlerin de futbolda başarı göstermesi temennisinde bulunarak, ambargolara rağmen futbolun her geçen gün daha da geliştiğini kaydetti.

Tatar, ülkede çok sayıda takım, saha ve iddialı futbolcuların bulunduğunu dile getirerek, pandemiye rağmen kulüplerin şampiyon olmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Ben sık sık maça giden biriyim. Futbolun her aşamasını biliyorum. İzlemeden, o duyguyu yaşamadan, taraftarla iç içe olmadan, futbolu anlayamazsınız. Biz burada ayrı bir halkız, bizim futbol federasyonumuzun tarihi 1955’tir. 1960 kuruluş antlaşmalarından önce Kıbrıs Türk halkının kendi federasyonu vardı.

Kıbrıs Türk halkının ve gençlerin bütün sporlar dallarında farklı ülkelerde de etkinliklere katılmasına saygı gösterilmesi gerektiğini muhataplarımızla paylaşıyoruz. Sıkıntının kaynağı Rum Yönetimi’nin itirazıdır. Sizi temin ederim ki hiçbir ülkenin bizimle derdi yoktur. Esas otorite, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak görülüyor. ‘Siz, olmayan KKTC’yi temsil edemezsiniz’ diye her girişimimizi engelleyen bir güney komşumuz var. Bunu aşmak için elimizden ne gelirse yapacağız. Futbol, büyük bir sektördür. Siz de yeni kuşak olarak bizi başarıyla temsil ediyorsunuz. Kulüp başkanlarını, sporcuları, hakemleri, taraftarları ve emek veren herkesi tebrik ediyorum.”

KKTC Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay da konuşmasında, KKTC’nin en yüksek makamında futbolun içinden gelen biriyle diyalog halinde olmalarının mutluluk verici olduğunu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tüm içtenliği ve samimiyeti ile kendilerine kucak açtığını, faaliyetlerini dinleyip güncel sorunlara çare bulabilmek için çözüm üretici tavır sergilediğini ifade etti.

Korbay, ayrıca şu an ligde futbol oynayan ve sigortası bulunmayan sporcuların sigortalanması, dernek için gerekli girişimlerin yapılması adına her türlü desteği verdiği ifade ederek, kendilerini kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.