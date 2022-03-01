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İş yerinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti

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İş yerinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Lefkoşa’da çalışmakta olduğu iş yeri içerisinde dün saat 15.30 sıralarında aniden rahatsızlanan 54 yaşındaki kadın Nilsev Akanlık, ambulansla kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yapılan otopside Akanlık’ın ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi. 
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