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Futbolcular bireysel çalışıyor

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Futbolcular bireysel çalışıyor
Futbolda belirsizlik sürerken, çok az sayıda takım antrenmanlara başladı. Sağlık Bakanlığının, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun talep ettiği sağlık protokolunu imzalamaması nedeniyle belirsizlik sürerken, futbolcuların birçoğu bireysel çalışma yapıyorlar.
K-PET Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka’nın deneyimli futbolcusu Mehmet Gürpınar (Cigi) de bireysel çalışma yapan futbolcular arasında yer alırken salonda güç depolayarak hazırlıklar öncesinde kuvvetleniyor.

 
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