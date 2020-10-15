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Şahin, Hamitköy U15 Takımını çalıştıracak

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Hamitköy Futbol Akademisi yeniden antrenmanlara başlarken, Hamitköy U15 Takımının antrenörlüğüne Mehmet Şahin getirildi

Şahin, Hamitköy U15 Takımını çalıştıracak
COVID 19 salgını nedeniyle çalışmalarına ara veren Hamitköy Futbol Akademisi dün saat 17:00'de yeniden faaliyete geçti. Esat Erdoğmuş Stadında yapılan antrenmana katılan futbolcular ilk çalışmada hırslı çalışırlarken, futbola olan özlemlerini giderdiler.
Deneyimli teknik adam Fırat Deniz’in koordinatörlüğündeki Hamitköy Futbol Akademisinde teknik ekibi oluşturma çalışmaları da sürerken, U15 Takımının antrenörü de belirlendi. Genç teknik adam Mehmet Şahin, Hamitköy U15 Takımının antrenörü oldu.
Mehmet Şahin, daha önce Yılmazköy, Gençlik Gücü ve Karşıyaka takımlarının alt yapılarında görev yaptı.
 
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