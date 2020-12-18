Futbol özlemlerini halı sahada gideriyorlar

Sağlık Bakanlığının Temaslı Takip Sistemi nedeniyle kulüplerin onayıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi sonrasında futbolcular çeşitli ortamlarda futbol oynayarak, futboldan uzak kalmamaya çalışıyorlar.

Futbol özlemlerini özellikle halı sahalarda gideren futbolcular arasında Gençlik Gücü’nün sol kanat oyuncusu Sezgin Dağ ile Alsancak Yeşilova’nın yıldızı Mustafa Salk da yer alıyor.



