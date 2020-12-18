Futbol günü

Sağlık Bakanlığının pandemi süreci içerisinde uyguladığı Temaslı Takip Sistemi nedeniyle Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 32 kulübün 29’unun verdiği onayla futbolda 2020 – 2021 sezonunu iptal etme kararı almıştı.
Alınan bu karara rağmen bazı takımlar antrenmanlarına başlarken, hazırlık maçları ile maç eksikliklerini ve özlemlerini giderecekler. Bugün K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy ile K-PET Birinci Lig ekibi Esentepe ve K-PET Süper Lig ekipleri Yonpaş Dumlupınar ile Yenicami, hazırlık maçlarında karşılaşacaklar.
Maçları Merkez Hakem Kurulunun (MHK) atadığı hakemler yönetecek. Esat Erdoğmuş Stadında saat 14:30’da başlayacak olan Hamitköy– Esentepe maçını İsmail Ercan, yönetecek. Dumlupınar Arena’da saat 14:30’da başlayacak olan Yonpaş Dumlupınar – Yenicami maçını ise Hakan Ünal yönetecek.
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