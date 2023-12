Futbol Kulüpler Birliği’nden sağduyu çağrısı

Futbol Kulüpler Birliği, Trendyol Yol Süper Lig’de oynana Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Birlik Başkanı Aytaç Karavezirler imzasıyla yayınlanan açıklamada ülkemizin de bu olaydan ders çıkarması gerektiğine vurgu yapılarak, haftalar ilerledikçe hakemlerin üzerine daha da fazla gidildiğine dikkat çekildi.

Futbol Kulüpler Birliği’nin basın açıklaması şöyle:

Geçtiğimiz akşam Türkiye Trendyol Süper Ligi’nde oynanan Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı ve darp KKTC Futbol Kulüpler Birliği olarak bizleri de derinden üzmüştür. Biraz klasik bir cümle olacak ama spor; dostluk ve kardeşliktir. Kimin kazandığının önemi olmayan, önemli olanın futbolseverlere seyir zevki vermek ve gençleri sporun içerisinde tutarak sağlıklı, dinç ve disiplinli bireyler olmaları için spor bir ülkenin en önemli kültürü ve zenginliğidir.

Ancak geçtiğimiz akşam yaşanan elim hadise özellikle Türkiye’de futbolun bu yazdıklarımızdan çok daha fazla olduğunu apaçık bir şekilde ortaya koymuştur. Hemen hemen her maçtan sonra futbol oyununun güzellikleri ve saha içerisindeki olumlu olayları konuşulması gerekirken; kulüplerin, antrenörlerin, futbolcuların ve spor basınının konuşmalarının büyük bir bölümünde hakemlere, federasyona ve onun kurullarına yönelik ağır ve ortamı geren açıklama ve görüşleri özellikle toplumun sinir katsayısını yükseltmiştir. Yaşanan bu üzüntü verici hadisenin de oluşan gergin ortamdan dolayı olduğu aşikârdır.

Yaşanan bu üzüntü verici olaydan sonra biz de Kıbrıs Türk futbol camiası olarak gerekli dersleri çıkarmamız gereklidir. Çünkü Türkiye’de yaşanan hakemler üzerinden yapılan benzer yorumlar burada da sürekli olarak dillendirilmekte ve haftalar ilerledikçe hakemlerin üzerine daha da fazla gidilmektedir. Hakem kararlarından birilerinin illa ki canı yanacak, bu dünyanın her yerinde bu şekildedir. Ancak canı yananın şiddete başvurduğu bir futbol iklimi kesinlikle bizim ülkemizin kaldıramayacağı ve sonuçlarının çok ağır olacağı bir durumdur. Yaşanan bu elim hadise sonrasında kulüplerimizin de diğer paydaşlarımızla birlik olması şarttır. Hakemlerimiz üzerinden algı yaratarak şahıslara karşı hakemleri hedef gösterme olasılığı ortadan kalkmalıdır. Şunu unutmayalım ki biz küçük bir toplum olmamız sebebiyle her gün birbirimizin yüzünü görüyor ve aynı ortamlarda, aynı havayı soluyoruz. Futbol çok güzel bir oyun. Bu oyunun tadını çıkarmak varken, sürekli olarak suçlu aramak, mağlubiyetlere ve galibiyetlere rol biçmek, oyunun güzelliğine en büyük ihanettir.

Son olarak geçtiğimiz akşam yaşanan üzüntü verici olayda adı geçenlerin en ağır cezaya çarptırılmasını diler, Türk futbolunun önemli hakemlerinden Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.