Türkiye Salon Seçme Yarışı, Ocak ayında yapılacak

KKTC Atletizm Federasyonu, Türkiye’de gerçekleştirilecek salon yarışlarına katılacak atletleri belirlemek için “Türkiye Salon Seçme Yarışı” düzenliyor. Yarış 4-5 Ocak 2024 tarihlerinde Atatürk Stadı’nda yer alacak. U14, U16, U18, U20 ve Büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışmaya başvuru için +90 533 863 10 67 numaralı telefondan Hasan Başaranel ile irtibat kurulabileceği, ayrıca lisans ve bilgi için +090 539 112 56 98 numaralı telefon aranabileceği belirtildi.
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