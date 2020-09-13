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Pileliler maskeler ile motive oldular

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Pileliler maskeler ile motive oldular
BTM İkinci Lig Üçüncü Grubu lider olarak tamamlamayı garantileyen Pile’de yönetim kurulu, taraftarlara özel maske hazırlattı.
Kulübe maddi destek sağlamanın yanı sıra, camiayı şampiyonluğa motive etmeyi hedefleyen Pile yönetimi, play off maçları öncesinde Pile maskelerini taraftarın beğenisine sundular.
Pileliler de 3-1 kazanılan Güvercinlik maçına maskeler ile giderlerken, takımlarına destek verdiler. Sağlanan yeni motivasyonla da camiada şampiyonluk inancı daha da arttı.
 
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