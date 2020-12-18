Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı

Lefkoşa'da akşam saatlerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda dikkatsiz sürücünün sebep olduğu kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralanırken kaza yeri adeta savaş alanına döndü.Polisten verilen bilgiye göre, saat 20:00 sıralarında , Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde soldan birinci serit içerisinde yönetimindeki CJ 889 plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyreden 25 yaşındaki İsmet Yapıcı, Doğtaş Mobilya önlerine geldiği zaman yolun solunda bulunan tali yola dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada o esnada kavşak ağzında bisikleti ile bulunan Mohamad Nadeem NASIR (E-29)'a çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden araç sürücüsü, yolun solunda park halinde bulunan 3 araca çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Muhammad Nadeem NASIR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü İsmet Yapıcı tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.Kazanın hemen ardından olay yerine Lefkoşa trafik şube amiri Savaş Yeşildağlı trafik tahkikat amiri Mehmet Özatılgan gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu