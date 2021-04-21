banner583
Dev maçın galibi yok
Dev maçın galibi yok
3 0
Cimnastik Federasyonu’ndan, Engelsiz Aktivite Merkezine destek
Cimnastik Federasyonu’ndan, Engelsiz Aktivite Merkezine destek
8 0
 
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
42 0
Çilek keyfi
Çilek keyfi
29 0
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
29 0
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
37 0
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
22 0
banner529
banner570

Futbol dünyası Adem Şenel’e ağlıyor

banner476

Kıbrıs Türk futbol hakemliğine, hakem ve gözlemci olarak hizmet eden MHK eski üyesi Adem Şenel vefat etti. AdemŞenel’in cenazesi bugün Gönyeli mezarlığında defnedilecek

Futbol dünyası Adem Şenel’e ağlıyor
banner630
Kıbrıs Türk futboluna Gönyeli kulübünde kalecilikle başlayarak, daha sonra ise futbol hakemliğine uzun yıllar, hakem ve gözlemci olarak görev alan MHK eski üyesi Adem Şenel vefat etti.
Adem Şenel için bugün saat 10.00 da Gönyeli Spor Kulübü binasında tören düzenlenecek. AdemŞenel’in cenazesi saat 11:00'da Gönyeli mezarlığında defnedilecek.
Adem Şenel’invefatı ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (KTFHGD) ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başsağlığı mesajları yayınladılar.
KTFHGD’nin mesajı şöyle:
“Değerli hocamız AdemŞenel'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Adem Şenel hocamıza tanrıdan rahmet yaslı ailesine başsağlığı dileriz.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun yaşamını yitiren eski hakem Adem Şenel için yayınladığı başsağlığı mesajı şöyle: 
Mesajda şu ifadeler kullanıldı;
"Ülkemizde uzun yıllar futbola hizmet eden, eski futbol hakemi ve KTFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyesi AdemŞenel’in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Şenel’e Allah’tan rahmet, yaslı ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.