Futbol dünyası Adem Şenel’e ağlıyor

Kıbrıs Türk futbol hakemliğine, hakem ve gözlemci olarak hizmet eden MHK eski üyesi Adem Şenel vefat etti. AdemŞenel’in cenazesi bugün Gönyeli mezarlığında defnedilecek

Kıbrıs Türk futboluna Gönyeli kulübünde kalecilikle başlayarak, daha sonra ise futbol hakemliğine uzun yıllar, hakem ve gözlemci olarak görev alan MHK eski üyesi Adem Şenel vefat etti.

Adem Şenel için bugün saat 10.00 da Gönyeli Spor Kulübü binasında tören düzenlenecek. AdemŞenel’in cenazesi saat 11:00'da Gönyeli mezarlığında defnedilecek.

Adem Şenel’invefatı ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (KTFHGD) ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başsağlığı mesajları yayınladılar.

KTFHGD’nin mesajı şöyle:

“Değerli hocamız AdemŞenel'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Adem Şenel hocamıza tanrıdan rahmet yaslı ailesine başsağlığı dileriz.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun yaşamını yitiren eski hakem Adem Şenel için yayınladığı başsağlığı mesajı şöyle:

Mesajda şu ifadeler kullanıldı;

"Ülkemizde uzun yıllar futbola hizmet eden, eski futbol hakemi ve KTFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyesi AdemŞenel’in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Şenel’e Allah’tan rahmet, yaslı ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."

