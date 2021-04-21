Girne Belediyesi, Beşiktaşlılarla projeler üretecek

Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü, KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Asbaşkanı Burak Taşkent ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ortak işbirliği ve sosyal sorumluluk projeleri ele alındı.Güngördü, Girne Belediyesi’nin spor faaliyetleri gösteren derneklere önem gösterdiğini ve derneklerle her zaman iletişimde olduklarını dile getirdi.
Derneğin yapacağı projelerde birlikte hareket etmekten mutluluk duyacağını kaydeden Güngördü, ziyaretinden dolayı KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Asbaşkanı Burak Taşkent’e teşekkür etti.
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