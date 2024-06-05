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Forest’te, Mısırlıoğlu başkanlığa aday

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İbrahim Mısırlıoğlu Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü'nde başkanlığa adaylığını açıkladı

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Forest’te, Mısırlıoğlu başkanlığa aday
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İbrahim Mısırlıoğlu Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü'nde güçlü bir yönetim kurulu kadrosuyla başkan adayı olduğunu duyurdu.
Yaklaşık 44 yıl boyunca kulübe hizmet eden ve "Forest Efsanesi" olarak anılan rahmetli İbrahim Mısırlıoğlu'nun torunu İbrahim Mısırlıoğlu, kulübün 12 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
İbrahim Mısırlıoğlu, yaptığı açıklamada dedesinin mirası olan Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün zor günlerinde, kulübü hak ettiği başarılarla dolu günlerine geri döndürmek için başkanlık görevine talip olduğunu belirtti. Mısırlıoğlu, kulübün büyükleri, duayenleri ve geçmiş tüm başkanlarını yeniden bir çatı altında, RUSO ruhuyla bir araya getirme amacıyla güçlü bir yönetim kurulu kadrosuyla başkan adayı olduğunu duyurdu.
İbrahim Mısırlıoğlu, dedesinin ruhunu ve mirasını yaşatmak için bu göreve talip olduğunu ifade ederken, Küçük Kaymaklı camiasının desteğini beklediğini belirtti.
 
 
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