Fırtına'yı Fenerbahçe durdurdu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenerek, zirve yolunda çok önemli 3 puan aldı. Bordo-mavili ekibin 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 78 Yunus Mallı), Edgar, Vitor Hugo, Marlon (Dk. 86 Abdulkadir Parmak), Berat Özdemir, Flavio (Dk. 86 Afobe), Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 76 Yusuf Sarı), Djaniny

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 74 Ozan Tufan), Pelkas (Dk. 86 Novak), Osayi Samuel (Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu), Mesut Özil (Dk. 66 Samatta), Thiam (Dk. 66 Valencia)

Gol: Dk. 76 Pelkas (Fenerbahçe)



Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Medical Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır maçın ilk yarısında kritik kurtarışlara imza attı.

Karşılaşmanın 76. dakikasında ise Pelkas, sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonucun ardından 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor 48 puanda kalırken geçtiğimiz hafta Göztepe'ye sahasında kaybeden 3. sıradaki Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 54'e yükseltti.



