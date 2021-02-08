banner583
banner590
Buse, Türkiye şampiyonluğuna atladı
Buse, Türkiye şampiyonluğuna atladı
0 0
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
622 0
 
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
44 0
Kadıköy'de dev randevu
Kadıköy'de dev randevu
24 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
399 0
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
24 0
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
64 0
banner529
banner570

Fırtına'nın serisi devam ediyor

banner476

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek ligde galibiyet serisini 5 maça çıkarttı

Fırtına'nın serisi devam ediyor
banner601
Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.
Yeni Malatya Stadyumu'nda, Erkan Özdamar'ın yönetimindeki karşılaşmayı konuk ekip, 50. dakikada Bakasetas'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın skorunu, 90+6. dakikada Nwakaeme tayin etti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 2-0'lık skorla üç puanın sahibi oldu.
Bordo-mavili ekip bu galibiyetle puanını 42'ye çıkararak yeniden 4. sıraya yükseldi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ayrıca, liderlik koltuğu ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürmeyi başardı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.