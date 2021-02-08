Fırtına'nın serisi devam ediyor

Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.
Yeni Malatya Stadyumu'nda, Erkan Özdamar'ın yönetimindeki karşılaşmayı konuk ekip, 50. dakikada Bakasetas'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın skorunu, 90+6. dakikada Nwakaeme tayin etti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 2-0'lık skorla üç puanın sahibi oldu.
Bordo-mavili ekip bu galibiyetle puanını 42'ye çıkararak yeniden 4. sıraya yükseldi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ayrıca, liderlik koltuğu ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürmeyi başardı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.