Fırtına'nın serisi devam ediyor

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek ligde galibiyet serisini 5 maça çıkarttı

Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.

Yeni Malatya Stadyumu'nda, Erkan Özdamar'ın yönetimindeki karşılaşmayı konuk ekip, 50. dakikada Bakasetas'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın skorunu, 90+6. dakikada Nwakaeme tayin etti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 2-0'lık skorla üç puanın sahibi oldu.

Bordo-mavili ekip bu galibiyetle puanını 42'ye çıkararak yeniden 4. sıraya yükseldi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ayrıca, liderlik koltuğu ile arasındaki puan farkını 6'ya düşürmeyi başardı.

